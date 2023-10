Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wertet die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und Hessen als schweren Schlag für die Bundesregierung in Berlin. "Alle Ampelparteien haben bei den Wahlen Verluste erlitten", sagte der Landesvorsitzende der Nord-CDU. Die SPD sei in beiden Ländern auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis zurückgefallen. "Der immense Vertrauensverlust in die Regierung Scholz schlägt hier durch und führt zum weiteren Erstarken der AfD."