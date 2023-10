Was für ein bitteres Ergebnis für die SPD in Hessen. Nicht nur muss Nancy Faeser schwere Verluste hinnehmen. An ihren Konkurrenten Boris Rhein von der CDU ist sie niemals auch nur annähernd herangekommen. Zwar liegt die SPD wahrscheinlich noch knapp vor den Grünen - aber hinter der AfD. Letzteres wiegt schwer. Faesers Problem besteht auch darin, dass sie die Wahl quasi doppelt verloren hat: Sie konnte als Landespolitkerin nichts reißen, und als Bundesinnenministerin gehört sie jener Ampel-Koalition an führender Stelle an, die in Bayern und Hessen Denkzettel verpasst bekommen hat. Trotzdem dürfte sie Bundesinnenministerin bleiben, auch weil Olaf Scholz ihre Kandidatur in Hessen und die Festlegung, im Falle einer Niederlage in Berlin zu bleiben, unterstützt hat.