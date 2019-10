Viele Landwirte in Deutschland haben zunehmend das Gefühl, dass sie von der Politik nicht ausreichend unterstützt werden. In München und Bonn gingen am Dienstag mehrere Tausend Beschäftigte aus der Landwirtschaft auf die Straße, um sich Gehör zu verschaffen. „Wir demonstrieren nicht, wir wollen aufmerksam machen auf unsere Situation, die leider für uns wenig Zukunft gibt, wenn die Agrarpakete so durchkommen, wie sie im Moment vorgestellt werden. Wir wollen halt Landwirtschaft mit dem Bürger, mit dem Verbraucher machen und im Moment wird Politik gegen uns betrieben." Der Protest der Landwirte richtet sich unter anderem gegen das Agrarpaket, das im September vom Kabinett verabschiedet wurde. Sollte es in seiner geplanten Form in Kraft treten, würden gleich mehrere Verordnungen wirksam werden, die aus Sicht der Bauern von Nachteil wären. „Im Grunde genommen fordern wir, dass die Bevölkerung wahrnimmt, was wir alles leisten und wie positiv wir das leisten und mit was für einem Herzblut wir unseren Beruf machen, damit wir die Natur erhalten. Das ist das, wovon wir leben und auch die nächsten Generationen leben. Das ist unser Anliegen." Zu den Grundforderungen der demonstrierenden Landwirte gehört auch, dass sich die Politik gegen internationale Handelsverträge einsetzt, durch die die Konkurrenz auf die hiesigen Bauern zu groß würde, Mercorsur-Abkommen beispielsweise. „Wir können nicht ein Südamerika-Abkommen abschließen und wundern uns dann, dass die den Regenwald abholzen und ihre landwirtschaftlichen Produkte nach Europa exportieren und wir haben keine Chance mehr. Das sind ungleiche Bedingungen." Doch ihr Appell richtet sich nicht nur an die Politik, sondern auch an die Verbraucher. „Ja ich würde mir einfach wünschen, dass der Verbraucher stärker sich bewusst wird, dass er mit seiner Kaufentscheidung Tag für Tag dazu beiträgt, wo sich das hinentwickelt. " Die Aufmerksamkeit ihrer potentiellen Käufer dürfte den Landwirten in den Innenstädten von Bonn und München am Dienstag jedenfalls sicher gewesen sein. Hier kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen.