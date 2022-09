von Jonas Schulze Pals Als Generalsekretär hat Lars Klingbeil die Strukturen der SPD modernisiert. Nun will er die Partei als Vorsitzender programmatisch weiterentwickeln. Einfach wird das nicht, schließlich hat Deutschland einen sozialdemokratischen Kanzler.

Lars Klingbeil muss schmunzeln. Auf diese Frage ist er nicht vorbereitet. "Warum bist du so cool?", will die Moderatorin bei einem Bürgergespräch in Oldenburg von ihm wissen. Die Frage kommt aus dem Publikum. Sie schmeichle ihm sehr, sagt Klingbeil, aber er sei 44 Jahre alt und, nun ja: "überhaupt nicht cool". Die gut 50 Menschen im Theatersaal lachen.

Selbstironie kann der SPD-Vorsitzende. Auch in diesen Zeiten. In denen der Druck auf die Ampel wächst, die steigenden Gaspreise zu bekämpfen, Olaf Scholz (mal wieder) dafür kritisiert wird, dass er keine Kampfpanzer an die Ukraine liefern will und die SPD (mal wieder) schlechte Umfrageergebnisse verkraften muss.