Armin Laschet zeigt sich enttäuscht über CDU-Debakel bei Landtagswahlen.









Armin Laschet (CDU), Parteivorsitzender am Montag in Berlin: "Wir sagen aber klipp und klar: Das Wahlergebnis der Landtagswahl ist für die CDU enttäuschend. Es gab dafür verschiedene Gründe." // "Wenn ich diesem Wahlergebnis etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es, dass die Rechtspopulisten in beiden Ländern verloren haben. Die AfD ist auf sinkendem Ast und wir wollen diesen Prozess noch verstärken in den nächsten Monaten. In solchen Krisen dürfen Populisten keinen Einfluss auf Regierungsbildungen haben." // "Klar ist aber auch und das war jenseits der aktuellen Dinge spürbar: Die Corona Krise belastet alle Menschen in unserem Land. Und deshalb gab es auch Debatten über das Corona-Management. Hier müssen wir besser werden."

