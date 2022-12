Sehn Sie im Video: Letzte Generation blockiert Bundestagszugang – CDU-Chef-Merz reagiert genervt.









STORY: Aktivisten der Umweltgruppe "Letzte Generation" haben am Donnerstag mehrere Zufahrten zu Gebäuden des Deutschen Bundestages in Berlin blockiert. Damit wollten sie gegen die ihrer Meinung nach unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung protestieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion sprachen vor dem Reichstagsgebäude ankommende Politiker an. Unter anderem auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Auch Innenministerin Nancy Faeser von der SPD und der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble reagierten bei ihrer Ankunft nicht auf den Versuch der Aktivisten, sie zu einem Gespräch zu bewegen. Die Klimaschützer blockieren seit Mitte Juni regelmäßig Berliner Straßen, um auf ihre Forderungen nach einem Tempo-Limit und einem günstigen Nahverkehrsticket aufmerksam zu machen.

