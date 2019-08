Ein Vorschlag des CDU-Politikers Carsten Linnemann sorgt für Wirbel. Der Unionsfraktionsvize im Bundestag hatte in einem Interview mit der "Rheinischen Post" gefordert, dass Kinder ausreichend Deutsch sprechend müssten, bevor sie an der Grundschule aufgenommen werden. "Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen", sagte Linnemann der Zeitung. Für betroffene Kinder solle es eine Vorschulpflicht geben, notfalls müsse auch eine Einschulung zurückgestellt werden, so der Unionspolitiker.

Auch in den sozialen Netzwerken wird der Vorstoß heiß diskutiert – und wie auch unionsintern gibt es dort ebenfalls viel Kritik für Linnemanns Äußerungen. Während viele das Thema allerdings nur von außen beurteilen können, melden sich auf Twitter derzeit viele User zu Wort, die die Situation am eigenen Leib erlebt haben: Sie kamen in die Schule, ohne Deutsch zu können. Einige von ihnen teilten ihre Erfahrungen.

Ohne Deutschkenntnisse in die Schule: Twitter-User schildern ihre Erfahrungen

Die meisten haben trotz der Sprachbarriere zu Beginn ihrer schulischen Laufbahn eine steile berufliche Karriere hingelegt. Vertreter aus verschiedenen Branchen erzählten ihre Erfolgsgeschichten: Journalisten, Akademiker, Künstler. Rapperin Lady Bitch Ray beispielsweise sprach bis zur ersten Klasse fast nur Türkisch und hat mittlerweile einen Doktortitel in Linguistik.

Zur meiner Einschulung konnte ich besser Türkisch als Deutsch, Deutsch lernte ich so richtig erst in der 1. Klasse.

Später Gymnasium, Abitur, Studium der Germanistik & Linguistik - heute bin ich Doktorin der Linguistik. Kinder müssen gefördert werden, nicht am lernen gehindert! https://t.co/6T7Uu8xTDW — Lady Bitch Ray (@LadyBitchRay1) August 5, 2019

Ich bin mit 5 nach Deutschland gekommen und sprach bei meiner Einschulung kaum Deutsch. Ich habe mein Abitur geschafft, studiert und betreibe heute eine PR-Agentur. Unseren Politikern fehlt leider zu oft Empathie und Phantasie, wozu Menschen fähig sind, wenn sie gefördert werden. https://t.co/CCRCLUVJlw — Sachar Klein (@sachark) August 5, 2019

Muhterem Aras kam erst mit zwölf Jahren aus der Türkei nach Deutschland und machte ihren Abschluss auf einer Hauptschule. Heute ist die Grünen-Politikerin Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg. Andere Politikerinnen wie die schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Aminata Touré, ebenfalls von den Grünen, haben ähnliche Erfahrungen gemacht.

Ich sprach kein Deutsch, als ich als 12-Jährige in die Hauptschule kam. Als meine Nebensitzerin in der 1. Stunde sah, dass ich die Matheaufgabe gelöst hatte, durfte ich sie an der Tafel vorrechnen. Später habe ich ein Steuerbüro aufgebaut und wurde Präsidentin @Landtag_BW https://t.co/OhBZNLYiMA — Muhterem Aras MdL (@Muhterem_Aras) August 5, 2019

Wo fange ich da an? Ich habe kein Deutsch gesprochen bevor ich in die Schule gekommen, weil meine Schwester und ich nicht in den Kindergarten durften (!!) in den 90ern. Weil wir Asylsuchende waren. Ein Ort, an dem wir hätten die Sprache lernen können! https://t.co/Zq9LwlUHg6 — Aminata Touré (@aminajxx) August 5, 2019

Der Tenor der Tweets: Auch ohne Sprachkenntnisse in die Schule gehen zu dürfen, war der Schlüssel dazu, die deutsche Sprache richtig zu erlernen – und damit den Grundstein für die spätere Laufbahn zu legen.

Als ich mit 11 nach D kam konnte ich kein Deutsch. Ich bin in die 5te ins Gymnasium. Hab dann die Abi-Abschlussrede gehalten. https://t.co/CLo4lg29fc — Tatiana Herda Muñoz (@tati_mnz) August 5, 2019

Ich war elf, als ich nach Deutschland kam, ich konnte "Guten Tag", "Brot" und vielleicht noch drei andere Wörter. Ich bin froh, dass ich LehrerInnen hatte, die die Meinung von Herrn Linnemann nicht geteilt hätten. https://t.co/6ubNyXJmVt — Viktor Funk (@Viktor_Funk) August 5, 2019

Ich hab in der Grundschule erst deutsch lernen dürfen.

Jetzt werde ich Arzt.

Promoviere parallel.



Populistischer Humbug eines Provinzkasperls zum Sommerloch https://t.co/UiNxEOy7B4 — Nabard Eff. (@nbardEff) August 5, 2019

