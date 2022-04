Die Entscheidung ist Medienberichten zufolge gefallen: Die Grünen-Politikerin Lisa Paus soll Nachfolgerin der zurückgetretenen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel werden.

Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden. Das berichten unter anderem die Nachrichtenagentur DPA und das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Grünen-Parteikreise übereinstimmend. Offiziell äußerte sich aus der Partei noch niemand.

Lisa Paus folgt auf Anne Spiegel als Familienministerin

Die Diplom-Volkswirtin sitzt seit 2009 über die Berliner Landesliste im Deutschen Bundestag und ist dort bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie beschäftigte sich bisher hauptsächlich mit der Finanz- und Steuerpolitik, gilt aber auch als einer der führenden Köpfe hinter dem grünen Konzept für eine sogenannte Kindergrundsicherung. Die 53-Jährige wird dem linken Parteiflügel zugerechnet – nach Grünen-Binnenlogik ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Kandidatin. Die gebürtige Rheinerin (Nordrhein-Westfalen) ist ledig und hat ein Kind.

Offiziell muss sie nun noch von Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeschlagen und durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt werden.

Paus folgt auf Anne Spiegel (ebenfalls Grüne), die am Montag ihren Rücktritt von dem Amt erklärt hatte. Ihr wird vorgeworfen, als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz nach der Flutkatastrophe an der Ahr im vergangenen Juli für vier Wochen in den Urlaub gefahren zu sein und die Öffentlichkeit über ihre Online-Teilnahmen an Kabinettssitzungen zu dieser Zeit belogen zu haben.

Die Grünen hatten angekündigt, über die Nachbesetzung an der Spitze des Bundesfamilienministeriums bis Ostern zu entscheiden.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Quellen: Redaktionsnetzwerk Deutschland, Bundestag, Nachrichtenagentur DPA