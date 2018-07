Eigentlich stehen im Bundestag die Schlussberatungen des Haushalts an (ab 9.00 Uhr). Doch die Opposition wird die Gelegenheit für eine Generalabrechnung mit der Regierungspolitik von und um Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nutzen. Interessant wird, was die Alternative für Deutschland zum hart verhandelten Kompromiss von CDU und CSU in der Asylpolitik (lesen Sie hier mehr zu dem Thema) zu sagen hat: Die CSU von Bundesinnenminister Horst Seehofer muss im Oktober bei der Landtagswahl auch gegen die AfD antreten. Und wo stehen heute die mitregierenden Sozialdemokraten, bei denen die Unions-Ideen für eine verschärfte Asylpolitik erhebliche Bedenken auslösen? Die Entwicklungen des Tages im stern-Liveblog.

