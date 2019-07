Herzlich willkommen zum stern-Liveblog anlässlich der Pressekonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin.



Nach der tödlichen Attacke auf einen Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof hat sich der CSU-Politiker mit den Spitzen der deutschen Sicherheitsbehörden über die Sicherheitslage hierzulande ausgetauscht und will ab 15 Uhr die Öffentlichkeit informieren.



Hintergrund dafür ist nicht nur der Mord in Frankfurt, sondern auch weitere Taten der vergangenen Wochen, unter anderem der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, die Schüsse auf einen Mann in Eritrea in Wächtersbach oder diverse Drohschreiben gegen Politiker und religiöse Einrichtungen. Diese Taten wollte Seehofer nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA ebenfalls thematisieren.

