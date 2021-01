Auch in der Corona-Pandemie hat Kanzlerin Angela Merkel nach eigenem Bekunden immer noch Freude an ihrer Aufgabe. Die Entscheidung, noch einmal anzutreten als Bundeskanzlerin sei ihr nicht leichtgefallen, sie bedauere sie aber nicht, sagte die CDU-Politikerin.



Politik bestehe darin, morgens ins Büro zu kommen und nicht zu wissen, wie der Abend aussehe, sagte Merkel. So habe sie sich bei der Silvesteransprache 2015 nicht vorstellen können, was im Bereich Migration alles passieren werde. 2007 habe sie sich nicht vorstellen können, "dass wir in eine wahnsinnige Finanzkrise hineinschlittern". "Und jetzt ist eben diese Pandemie da."



Politik bedeute, mit dem, was die Politik mit sich bringe, möglichst gut zum Wohle des deutschen Volkes umzugehen. "Das ist manchmal anstrengend, aber das ist einfach auch das, was den Reiz ausmacht, dass Sie flexibel reagieren müssen, dass Sie sich auf die Situation einstellen müssen", sagte Merkel.



Sie habe gedacht, nun gebe es Maßnahmen und die Ansteckungsrate sinke, dann sei jedoch Anfang des Jahres in Großbritannien die Mutation des Virus aufgetaucht. "Plötzlich ist die Lage eine ganz andere", sagte Merkel. Dann müsse die Politik flexibel reagieren. "Das ist die Aufgabe, und das macht mir Freude." Sie glaube, dass sie bislang der Aufgabe gerecht werde.