Guten Morgen, Liebe Leserinnen und Leser,



wir berichten heute live vom Regierungswechsel in Berlin für Sie. So läuft der Tag ab:



Um 9.00 Uhr beginnt die Kanzlerwahl im Bundestag. Zur Wahl ist die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestags nötig. Bei aktuell 736 Abgeordneten sind dies also 369 Stimmen. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP verfügen über zusammen 416 Sitze. Für die geheime Wahl sind rund 90 Minuten eingeplant.

Danach geht es ins Schloss Bellevue zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen. Ist dies erledigt, geht es zurück ins Reichstagsgebäude.



Um circa 12.00 Uhr nimmt der Bundestag seine unterbrochene Sitzung wieder auf. Scholz wird dann vereidigt. Im Anschluss fährt Scholz in Begleitung seines künftigen Kabinetts wieder ins Schloss Bellevue. Steinmeier wird den acht Frauen und acht Männern ihre Ernennungsurkunden überreichen und dabei auch eine Ansprache halten. Danach werden die Minister:innen im Bundestag vereidigt. Damit ist die Regierungsbildung abgeschlossen und die neue Regierung im Amt.



Am Nachmittag soll der neue Bundeskanzler Olaf Scholz dann die Amtsgeschäfte von seiner Vorgängerin Angela Merkel übernehmen. Die neuen Ressortchefs machen dies in ihren Ministerien.