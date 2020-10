Zu den neuen harten Corona-Beschränkungen gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Anschließend wird das Parlament über die Beschlüsse debattieren. Verfolgen Sie Rede und Debatte im stern-Liveblog.

Es verspricht, ein lebhafter Tag im deutschen Bundestag zu werden. Nach den neuerlich harten Corona-Beschränkungen, die die Bundesregierung und die Länderchefs am Mittwoch beschlossen haben, will Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag die Corona-Politik der Bundesregierung erläutern. Die Regierungserklärung ist die dritte seit Beginn der Pandemie. Im Anschluss an die etwa 20-minütige Rede ist eine anderthalbstündige Debatte geplant.

Bund und Länder einigten sich am Mittwoch darauf, die zweite Corona-Infektionswelle mit strengen Kontaktbeschränkungen für die Bürger und einem weitgehenden Herunterfahren aller Freizeitaktivitäten zu brechen. Auf diese Weise soll eine unkontrollierbare Ausbreitung der Epidemie verhindert werden. Die Maßnahmen sollen bereits ab dem kommenden Montag (2. November) gelten und bis Ende November dauern.

Schon seit einiger Zeit kritisieren die Abgeordneten, dass die Eingriffe in die Freizügigkeit der Bürger ohne Debatte im Bundestag beschlossen werden. Am Mittwoch kritisierte FDP-Chef Christian Lindner bereits, das Land werde "in ein künstliches Koma versetzt". Die Beschlüsse seien nicht verhältnismäßig. Dem Parlament steht eine kontroverse Debatte bevor.

Mützenich weist aber auch darauf hin, dass die Exekutive noch lange eine große Bedeutung spielen wird. Und das sei auch noch länger notwendig.

DieterHoss Nun spricht Christian Lindner von der FDP.

Tim Schulze Die "Maßnahmen sind dringend erforderlich", mahnt Mützenich. Für den SPD-Politiker, stellen die Beschlüsse eine "Balance aus Beschränkungen und notwendiger Hilfe". dar.

Tim Schulze Jetzt tritt Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD, ans Rednerpult. Seine Fraktion unterstütze die Beschlüsse geschlossen.

DieterHoss Gauland spricht zum Abschluss seiner Rede von einer "Corona-Diktatur"; die Entscheidungen müssten wieder im Bundestag getroffen werden. Beim Kampf gegen das Virus werde es Todesfälle geben; das sei nicht zu vermeiden. Die Freiheit sei zu lange erkämpft worden, als dass sie nun an ein "Notstandskabinett" abgegeben werden dürfe.

DieterHoss Schließung von Restaurants und Veranstaltungshäusern sei unangemessen. Es gebe keine Hinweise, dass dort die Hotspots seien. Ein weiterer Lockdown sei nicht zu verkaften.

Tim Schulze Zum Ende ihrer Regierungserklärung mahnt Merkel eindringlich mit Worten der Youtuberin und Wissenschaftsjournalistin Mai Ti Nguyen-Kim, die die Pandemie aus der Sicht des Virus beschrieben hat. Merkel will damit auf eindringliche Weise klar machen, wie wichtig der Kampf gegen das Virus ist. Zum Ende ihrer Rede ruft sie dazu auf, dass wir die historische Krise "alle miteinander durchstehen". "Die kommenden vier Monate werden schwer", sagt Merkel. Ihre letzten Worte sind ein großes Lob an die Menschen in Deutschland, die in der Krise "Gemeinsinn und Hilfsbereitschaft" beweisen.

DieterHoss Gauland fordert, dass nur der Bundestag über die Zurückfahrung der Freiheiten entscheiden dürfte, alles andere sei nicht demokratisch.

DieterHoss Er wirft Merkel Angstmacherei vor. Die Beschlüsse würden in einer Art Kriegskabinett beschlossen. Das Gremium sei nicht legitimiert; es stehe nicht im Grundgesetz.

DieterHoss Gauland spricht sich für den Schutz der Risikogruppen aus statt allgemein das Land herunterzufahren.

DieterHoss Für einige Menschen ist das Virus tödlich, das ist richtig. Die Zahl der Verkehrstoten hat man durch diverse Maßnahmen eingedämmt. "Das müssen wir nun auch mit dem Virus tun."

DieterHoss Es gibt eine Lösung, die Toten im Verkehr zu vermeiden. Man schafft den Straßenverkehr ab, so Gauland.

DieterHoss Die Regierungserklärung ist beendet, nun betritt AfD-Fraktionschef Gauland schwer atmend das Podium.

Tim Schulze In der Folge beschreibt sie die Situation in den Städten und in den Kreisen. Die Infektionszahlen sieien so hoch, dass jetzt gehandelt werden müsse. Sie erläutert ebenso, wie der Kampf auf der europäischen Ebene laufen soll.

Tim Schulze Merkel spielt damit auf alle Corona-Leugner an, die die Gefahr durch das Virus herunterspielen oder leugnen. Sie appelliert noch mal an die Verantwortung des Einzelnen. Im Moment bedeutet "Freiheit, Verantwortung zu übernehmen" gegenüber denen, die durch das Virus gefährdet seien. Jeder Einzelne sei nun "Teil der Verantwortung".

