Zu den neuen harten Corona-Beschränkungen gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Anschließend wird das Parlament über die Beschlüsse debattieren. Verfolgen Sie Rede und Debatte im stern-Liveblog.

Es verspricht, ein lebhafter Tag im deutschen Bundestag zu werden. Nach den neuerlich harten Corona-Beschränkungen, die die Bundesregierung und die Länderchefs am Mittwoch beschlossen haben, will Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag die Corona-Politik der Bundesregierung erläutern. Die Regierungserklärung ist die dritte seit Beginn der Pandemie. Im Anschluss an die etwa 20-minütige Rede ist eine anderthalbstündige Debatte geplant.

Bund und Länder einigten sich am Mittwoch darauf, die zweite Corona-Infektionswelle mit strengen Kontaktbeschränkungen für die Bürger und einem weitgehenden Herunterfahren aller Freizeitaktivitäten zu brechen. Auf diese Weise soll eine unkontrollierbare Ausbreitung der Epidemie verhindert werden. Die Maßnahmen sollen bereits ab dem kommenden Montag (2. November) gelten und bis Ende November dauern.

Schon seit einiger Zeit kritisieren die Abgeordneten, dass die Eingriffe in die Freizügigkeit der Bürger ohne Debatte im Bundestag beschlossen werden. Am Mittwoch kritisierte FDP-Chef Christian Lindner bereits, das Land werde "in ein künstliches Koma versetzt". Die Beschlüsse seien nicht verhältnismäßig. Dem Parlament steht eine kontroverse Debatte bevor.

Live Blog Regierungserklärung und Debatte zu den Corona-Beschränkungen DieterHoss Keine Vorbereitung auf die zweite Welle - vor allem in den Schulen. "Wie lange sollen denn die Kinder im herannahenden Winter mit geöffneten Fenstern unterrichtet werden?", fragt Mohamed Ali.

DieterHoss Solokünstler, Gaststättenbetreibter, Einzelselbständige - nicht einmal die gewährten Hilfen seien für diese Gruppe angekommen. Die Regierung müsse sicherstellen, dass die Hilfen die Betroffenen auch erreichen.

DieterHoss Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen seien nicht beschränkt worden, beklagt Ali. Schon im Frühjahr nicht. Kurzarbeitergeld hätte erhöht werden sollen. Pandemiezuschlag für Hartz-IV-Empfänger müsste gewährt werden. Das würde wirklich helfen, das würde Sicherheit und Zustimmung finden.

DieterHoss Um die Akzeptanz zu erhöhen, hätten die Beschlüsse zuvor im Parlament debattiert werden müssen.

DieterHoss Für die Linke spricht Amira Mohamed Ali. Sie fragt, ob die beschlossenen Maßnahmen wirklich alle notwendig seien, das sei nicht gut erklärt. Nicht zu verstehen sei, dass Sport im Freien nicht betrieben werden dürfe, wo doch Aktivitäten im Freien gut gewesen sein sollen.

Tim Schulze Zum Ende seiner kraftvollen Rede verteidigt Brinkhaus erneut die Rolle des Parlaments und die Beschlüsse des Bundes von Mittwoch.

Tim Schulze Brinkhaus geht vor allem die FDP und die AfD an. Dem AFD-Co-Fraktionsvorsitzenden Gauland wirft er vor, den Tod so vieler Menschen herunterzuspielen.

Tim Schulze Brinkhaus verteidigt die Rolle des Parlaments. "Welches Parlament auf der Welt hat so viel Mitsprache wie der deutsche Bundestag", fragt der CDU/CSU-Fraktionschef rhetorisch.

Tim Schulze Brinkhaus erklärt, dass die Beschränkungen den "Menschen viel zumuten".

Tim Schulze "Dieses Land kämpft - und es kämpft in beeindruckender Weise", sagt Brinkhaus in einer sehr engagierten Rede.

Tim Schulze Brinkhaus beschreibt sehr plastisch die Situation der Menschen. Den Menschen gebührt ein "dickes Dankeschön".

Tim Schulze Brinkhaus attackiert sofort Lindner. Den Kampf und die Maßnahmen gegen das Virus als Aktionismus zu bezeichnen, ist unangebracht. Ihre Vorgänger hätten sich für Sie geschämt, Herr Lindner, sagt Brinkhaus.

Tim Schulze Nun spricht Ralph Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der CDU.

DieterHoss Lindner setzt sich für ein bundesweites Ampelsystem ein, das einige Wissenschaftler vorgeschlagen haben. Ob man das nun teile oder nicht, es zeige, dass die Beschlüsse nicht "alternativlos" seien. Jeder Vorschlag, der mehr Freiheit zulasse, hätte eine bessere und ergebnisoffenere Prüfung verdient. Anders als der "Aktionismus", den Lindner dem Bund-Länder-Gremium vorwirft.

DieterHoss "Der zweite Lockdown mag leichter sein als der erste, aber es muss der letzte gewesen sein."

