Um welche Corona-Maßnahmen es bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz gehen wird, haben die Beteiligten in einem Entwurf zusammengefasst. Es geht um folgende zehn Punkte:



- 2G in Kultur und Freizeiteinrichtungen

- 2G im Einzelhandel

- Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

- Unter welchen Bedingungen dürfen Sport-, Kultur- und Großveranstaltungen stattfinden? Es soll zwei Varianten geben: Sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen dürfen nur 30 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. In geschlossenen Räumen sind maximal 5000 Zuschauer zugelassen, im Freien dagegen bis zu 15.000. Nach der zweiten Variante sollen Großveranstaltungen abgesagt werden und Sportveranstaltungen ohne Publikum stattfinden. Andernfalls gilt eine Teilnehmerzahl von 50 Personen in Innenräumen. Draußen dürfen sich 200 versammeln. Es gilt 2G und die Maskenpflicht.

- In Hotspot-Regionen sollen Clubs und Diskotheken bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 schließen.

- 2G auf Weihnachtsmärkten und bei Karnevalveranstaltungen

- Maskenpflicht an Schulen unabhängig von der Klassenstufe

- Eine allgemeine Impfpflicht könnte ab Februar gelten

- Wie lange gilt eine vollständig geimpfte Person noch als geimpft? Man wolle sich an den EU-Vorgaben orientieren, wonach der Impfschutz nach neun Monaten abläuft.

- Die Übergangsfrist für die Maßnahmen aus der epidemischen Lage sollen über den 15. Dezember hinaus verlängert werden.