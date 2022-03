Sehen Sie im Video: SPD jubelt nach Sieg bei Landtagswahl im Saarland – historische Klatsche für die CDU.









STORY: Als am Sonntagabend die ersten Prognosen zur Landtagswahl im Saarland veröffentlicht wurden, brach bei den Anhängern der SPD in Saarbrücken Jubel aus. Die Sozialdemokraten haben die Landtagswahl sehr deutlich vor der CDU gewonnen. Es sieht danach aus, dass die SPD mit Werten zwischen 43 und 44 Prozent der Stimmen erstmals wieder stärkste Kraft an der Saar wird. "Der Hammer. Das Ergebnis ist der absolute Hammer. Und eine Bestätigung unserer Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben. In der Regierung, aber auch auf den Straßen bei den Menschen. Toll, einfach nur toll. Ich bin stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Das ist einfach wunderbar, danke!" "Das Ergebnis macht einen einerseits demütig. Andererseits ist es die Bestätigung für wirklich zehn wirklich hart erarbeitete Jahre. Und insbesondere einer unglaublichen Spitzenkandidatin Anke Rehlinger. Es ist der Lohn der Mühen, den wir einfahren. Das Land steht vor einem Neubeginn." Die SPD-Spitzenkandidatin und Wirschaftsministerin Anke Rehlinger dürfte damit gute Chancen haben, neue Ministerpräsidentin des kleinsten Flächenlandes zu werden. Nach über 22 Jahren CDU-geführter Landesregierung stünde das Land damit vor einem Machtwechsel. "Liebe Genossinnen, liebe Genossen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren,, das Saarland hat rot gewählt. Die Saar-SPD hat die Wahl gewonnen. Und nach 23-Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar." Der SPD sei es gelungen, das Vertrauen der Saarländerinnen und Saarländer zurückzugewinnen, sagte Rehlinger. "Die Saar-SPD hat den Auftrag bekommen, die nächste Landesregierung anzuführen. Das ist der Auftrag für die Saar-SPD. Das ist der Auftrag, den ich persönlich annehme. Und ich will sagen, dass ich gerne die Ehre haben werde, Ministerpräsidentin für euch, für die Saarländerinnen und Saarländer zu werden. " SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach von einem Erdrutschsieg im Saarland und von Rückwind für die Landtagswahlen im Mai. Einen positiven Effekt habe auch die Bundes-SPD gehabt.

