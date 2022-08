Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht Rede und Antwort in seiner ersten Sommer-Pressekonferenz als Regierungschef.

Vieles dürfte zu Sprache kommen – nicht zuletzt Themen, die den Bundeskanzler selbst betreffen: Olaf Scholz (SPD) stellt sich erstmals als Regierungschef den Fragen der Hauptstadt-Journalistinnen und -Journalisten in der Sommer-Pressekonferenz (ab 11 Uhr). Russlands Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiepreise, Inflation, Rezession und nicht zuletzt die Corona-Pandemie – an Gesprächsstoff mangelt es jedenfalls nicht. Wird sich der Kanzler auch zur Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank äußern?