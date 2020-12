Deutschland muss in den Lockdown, für die Regierenden aber gelten eigene Regeln: Als "Beweis" posteten am Sonntag mehrere AfD-Politiker ein Bild, das acht Ministerpräsidenten beim Glühweintrinken zeigt. Das Problem: Die Aufnahme ist alt, wie leicht herauszufinden ist.

Die Ministerpräsidenten aus acht Bundesländern beim geselligen Glühweintrinken eng um einen Tisch gescharrt – und das auch noch an dem Tag, an dem sie zusammen den nächsten Lockdown für Deutschland beschließen. Was für ein Hohn für die Bevölkerung! Ein klarer Fall von Wasser predigen und (Glüh-)wein trinken!

Mit diesem Tenor haben mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete ein Foto von Winfried Kretschmann, Armin Laschet, Tobias Hans, Markus Söder, Daniel Günther, Dietmar Woidke, Michael Kretschmer und Rainer Haseloff über ihre Kanäle in den sozialen Netzwerken geteilt und so eine vermeintliche Doppelmoral der Regierungschefs in der Coronavirus-Pandemie angeprangert.

AfD-Politiker posten Glühweinfoto aus 2019

Bloß: Die Aufnahme stammt mitnichten vom 13. Dezember 2020. Das Foto wurde wurde vielmehr am 5. Dezember 2019 am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in vorweihnachtlicher Atmosphäre in der bayerischen Landesvertretung in Berlin aufgenommen.

Ein Blick in die Datenbank belegt: Das Foto wurde am 5. Dezember 2019 von einem Fotografen der Nachrichtenagentur DPA aufgenommen © Screenshot / Picture Alliance

Die Fakten hielten unter anderem die AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Protschka und Udo Hemmelgarn nicht davon ab, das Bild im falschen Kontext zu verbreiten. "Ist das die illustre Runde von Ministerpräsidenten, die heute mit über den harten Lockdown entschieden hat?", fragte Hemmelgarn. Protschka empörte sich: "Deutschland im Jahr 2020! Das wichtigste ist, dass Sie Abstand halten und Maske tragen. (...) Sie werden verarscht nach Strich und Faden!" Zusammen erhielten die Politiker binnen weniger Stunden hunderte Likes und Retweets für ihre Falschbehauptungen – aber auch etliche Kommentare, die den Abgeordneten Irreführung, Verleumdung oder Diffamierung der Ministerpräsidenten vorwarfen.

Screenshots der Twitter-Kanäle der AfD-Bundestagsabgeordneten Udo Hemmelgarn und Stephan Protschka © Screenshot / Twitter

Immerhin: Stephan Protschka löschte seinen Beitrag und räumte seinen Fehler ein: "Ich habe einen Post mit Bild von verschiedenen Ministerpräsidenten gelöscht. Ich wollte damit keinen Zwist schüren. Das Bild war vom 05.12.2019. Entschuldigung", schrieb er.

Ich habe einen Post mit Bild von verschiedenen Ministerpräsidenten gelöscht. Ich wollte damit keinen Zwist schüren. Das Bild war vom 05.12.2019.

— Stephan Protschka MdB (@AfDProtschka) December 13, 2020

Auf dem Twitter-Kanal von Udo Hemmelgarn war das Bild mitsamt Kommentar am Montagmorgen weiterhin zu sehen – bevor er es letztlich doch kommentarlos löschte. Nutzerinnen und Nutzer bezichtigten ihn in den Kommentaren vielfach der Stimmungsmache gegen die Regierenden der Länder und wiesen ihn darauf hin, dass das Foto im Dezember 2019 entstanden ist.

Link führt direkt zur Homepage der Sächsischen Staatskanzlei

Das herauszufinden, ist – wenn man es denn will – für jede und jeden ein Leichtes, auch ohne Zugriff auf Bilddatenbanken für Journalistinnen und Journalisten:

Eine einfache wie schnelle Möglichkeit zu überprüfen, wann ein Bild bereits – oder im besten Fall erstmals – im Netz veröffentlicht wurde, ist die umgekehrte Bildersuche, auch Rückwärtssuche genannt. Diese liefert neben der Auflistung von Websites, auf denen die Aufnahme publiziert wurde, unter anderem optisch ähnliche Fotos – zum Beispiel die jeweilige Situation aus einer anderen Perspektive.

Bei einer Rückwärtssuche wird entweder das Bild oder aber die Bild-URL zum Beispiel bei Google (auch andere Suchmaschinen bieten die Funktion an) hochgeladen. Im Fall von Google geht das wie folgt:

Speichern Sie das zu suchende Bild per Rechtsklick ("Bild speichern unter") auf Ihrem Computer ab oder kopieren Sie dessen URL ("Bildadresse kopieren"). Öffnen Sie die Startseite von Google (www.google.de oder www.google.com) und klicken Sie auf den Reiter "Bilder" (rechter Bildschirmrand ganz oben). Sie gelangen auf eine neue Seite, auf der Sie neben der Suchzeile ein Kamera-Icon angezeigt bekommen. Klicken Sie darauf. Laden Sie nun entweder das abgespeicherte Bild hoch oder geben Sie die kopierte Bild-URL ein und drücken sie auf "Bildersuche". Je nach Browser können Sie ein Bild teilweise per Rechtsklick direkt suchen ("Mit Google nach Bild suchen") und sich die obigen Schritte ersparen.

Diese Suchmaske öffnet sich, wenn Sie auf das Kamera-Icon klicken (Schritt 2) © Screenshot Google

Sie bekommen anschließend Suchtreffer angezeigt, die Google mit dem Bild in Verbindung sieht. Wichtig: Ab und wann liegt die Suchmaschine auch mal (völlig) daneben. Im konkreten Fall des Bildes von der Ministerpräsidentenkonferenz aber wird unter den optisch ähnlichen Bildern gleich als erster Suchtreffer ein Link zur Homepage der Sächsischen Staatskanzlei ausgespielt, wo sich das Bild samt Datumsangabe (5.12.2019) und unter der Überschrift "Ministerpräsidentenkonferenz und Besprechung mit Bundeskanzlerin Merkel" in einem Artikel veröffentlicht wiederfindet.

Nur Söder und Müller waren vor Ort

Und noch etwas hätte Protschka und Hemmelgarn stutzig machen und vom Posten abhalten können. Wie fast immer in den vergangenen Monaten trafen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag nicht physisch in Berlin aufeinander. Lediglich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller waren vor Ort, die übrigen 14 Regierungschefs und -chefinnen waren per Video aus Kiel, Saarbrücken oder Stuttgart zugeschaltet. Mit Glühwein angestoßen konnte somit – wenn überhaupt – nur virtuell und auf reichlich Abstand.