RKI-Präsident Lothar Wieler sagt am 12. November 2021 in der Bundespressekonferenz in Berlin: "Das hier ist die aktuelle Karte der 7-Tages-Inzidenzen aus Deutschland. Sie sehen, dass fast alle Landkreise tiefrot sind. Im Süden und im Osten sehen sie auch diese pinkfarbenen Landkreise. Das sind etliche Landkreise, in denen die 7-Tages-Inzidenz über 500 liegt. In vielen liegt sie über 800, ja 900, vier sogar über 1000. In diesen Bundesländern kommen Krankenhäuser und Intensivstationen jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenzen. Und es ist nicht absehbar, dass sich die Lage dort entspannen wird. Gestern wurden erstmals über 50.000 Fälle an einem einzigen Tag übermittelt, so viele wie noch nie. Von diesen 50.000 Fällen an einem Tag werden im Laufe der Zeit etwa 3000 im Krankenhaus behandelt werden. Von diesen 50.000 Fällen müssen schätzungsweise mindestens 350 auf die Intensivstation. Und nach einiger Zeit werden von diesen 50.000 Menschen mindestens 200 versterben. Wenn Sie noch nicht geimpft sind, lassen Sie sich bitte impfen. Wenn eine Auffrischungs-Impfung für Sie empfohlen ist, lassen Sie sich bitte Ihre Auffrischungs-Impfung holen. Um die Situation so rasch wie möglich zu entschärfen, müssen alle zusätzlich Ihr Verhalten ändern. Reduzieren Sie Ihre Kontakte. Vermeiden Sie vor allem Situationen, in denen mehrere Menschen in Innenräumen zusammenkommen. Bitte halten Sie sich immer und überall an die AHA und L-Regeln, auch bei 2G und 3G-Veranstaltungen. Tragen Sie also auch bei 2G eine Maske. Wenn Sie Symptome einer akuten Atemwegsinfektion haben, bleiben Sie bitte unbedingt zu Hause und lassen sich per PCR testen."