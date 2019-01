Außenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag in Kiew: "Wir machen uns eben auch Sorgen um die Entwicklung immer Asowschen Meer. Ich habe heute in Moskau noch einmal, sowohl in den Gesprächen mit den Vertretern Russlands, also insbesondere mit Sergej Lawrow aber auch öffentlich, deutlich gemacht, was wir dort erwarten. Russland sollte die freie Durchfahrt an der Straße von Kertsch gewährleisten. Wir hören, dass dies zurzeit der Fall ist. Und wir wollen, dass dies dauerhaft gewährleistet wird. Denn eine Krise, wie wir sie im November hatten, die darf sich so nicht wiederholen. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen eines: Nämlich Klarheit über die Lage vor Ort." // " Insgesamt wollen wir, dass alle Seiten, sowohl bei der Ostukraine, sowohl bei den Fragen rund um das Asowschen Meer, ihren Beitrag zur Deeskalation bringen. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass wir alle unsere diplomatischen Mittel dafür einsetzen. Denn wir wollen unter allen Umständen verhindern, dass es einen weiteren Konfliktherd in dieser Region gibt. Das können wir nicht gebrauchen."