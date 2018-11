HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON EMMANUEL MACRON, FRANZÖSISCHER STAATSPRÄSIDENT: "Das Gefühl, das ich hier und heute vor Ihnen empfinde, ist Dankbarkeit. Ich blicke auf diesen Ort, ich schaue in Ihre Gesichter, und ich muss an unsere Geschichte denken. Insbesondere an diesem Volkstrauertag, der ja im Anschluss an den 1. Weltkrieg entstanden ist, dessen 100-jähriger Gedenktag uns zusammengeführt hat. Nichts verpflichtete Sie, ausgerechnet in diesem Jahr das französische Staatsoberhaupt einzuladen. Denn die deutschen Erinnerungen an den 11. November 1918, der vier tragischen Jahren für unsere Völker ein Ende bereitete, und die Zeit danach sind noch schmerzhafter als die französischen Erinnerungen. Zwei Millionen Opfer - nichts verpflichtete Sie dazu. Aber Sie haben es getan. Und nun stehe ich hier vor Ihnen. Und bei allem Respekt muss ich Ihnen sagen: Mit dieser Geste erkenne ich Sie wieder. Denn kein Volk hat seine Geschichte so aufrichtig aufgearbeitet, um die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen."