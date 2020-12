Sehen Sie im Video: "Besondere Schwere der Schuld" – Gericht verurteilt Halle-Attentäter zu Höchststrafe.













Lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. So lautet das Urteil für den rechtsextremen Attentäter von Halle. Die Richter sprachen den 28-jährigen Angeklagten am Montag in Magdeburg des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in weiteren Fällen schuldig. Außerdem stellten sie die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Am 9. Oktober 2019 hatte der heute 28-jährige Stephan B. versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Er warf Brand- und Sprengsätze und schoss auf die Zugangstür, gelangte aber nicht auf das Gelände der Synagoge. Später erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20-Jährigen. Mit dem Urteil folgten die Richter der Forderung von Bundesanwaltschaft und Nebenklage. Laut Anklage plante Stephan B. aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus ein Mordanschlag auf Menschen jüdischen Glaubens. Wie von Anfang an geplant, filmte der Angeschuldigte das nachfolgende Tatgeschehen mit einer Kamera und verbreitete die Aufnahmen im Wege eines Live-Streams im Internet. Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßt das Urteil ausdrücklich und dankt dem Gericht für die faire und gleichzeitig umsichtige Verhandlungsführung. Das Urteil mache deutlich, dass mörderischer Hass auf Juden auf keinerlei Toleranz treffe. Gegen das Urteil kann Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt werden.

