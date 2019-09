Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Brustkrebs und legt deswegen ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin nieder. Das gab die 45-jährige Politikerin bei einer Kabinettssitzung in Schwerin bekannt, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Sie sei nach intensiven Gesprächen mit ihren behandelnden Ärzten sehr zuversichtlich, dass sie vollständig gesund werde. Aus diesem Grunde habe sie sich entschieden, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben. Auch SPD-Chefin in dem Land bleibe sie.

Manuela Schwesig zuversichtlich: "Dieser Krebs ist heilbar"

"Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar", wurde Schwesig in der Mitteilung zitiert. Allerdings sei dafür eine medizinische Behandlung notwendig. "Dies wird dazu führen, dass ich in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen kann. Ich habe deshalb die Ministerinnen und Minister gebeten, mich an diesen Tagen zu vertreten", erklärte Schwesig.

Sie werde ihre Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, "meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren", sagte Schwesig. Das sei der Grund, warum sie ihre Parteiämter auf Bundesebene niederlege. Am Mittag will Schwesig eine persönliche Erklärung abgeben.

Schwesig hatte nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-Chefin diesen Posten kommissarisch gemeinsam mit Thorsten Schäfer-Gümbel übernommen.

Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern seit Sommer 2017

Die 45-Jährige gilt als Hoffnungsträgerin der SPD und als engagierte Interessenvertreterin der Ostdeutschen im Bund und ich ihrer Partei. Die Diplom-Finanzwirtin wurde 1974 in Frankfurt an der Oder geboren und machte in den vergangenen Jahren eine steile Karriere in der Politik. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

@ManuelaSchwesig hat heute mitgeteilt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Wir wünschen Dir, liebe Manu, und auch Deiner Familie alles erdenklich Gute und viel Kraft für die Behandlung und eine schnelle und vollständige Genesung! Wir unterstützen Dich dabei, wo wir können. 🍀❤️ pic.twitter.com/R0W0anRSmc — SPD-Landesverband MV (@SPDMV) September 10, 2019

Bundesweit bekannt wurde Schwesig vor allem als Familienministerin im Kabinett von Angela Merkel ab 2013. Im Sommer 2017 übernahm sie das Amt der Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, nachdem ihr Vorgänger, Erwin Sellering, an Krebs erkrankt war.

Schwesigs Landesverband schickte Genesungswünsche auch via Twitter. "Wir wünschen Dir, liebe Manu, und auch Deiner Familie alles erdenklich Gute und viel Kraft für die Behandlung und eine schnelle und vollständige Genesung! Wir unterstützen Dich dabei, wo wir können", twitterte die SPD Mecklenburg-Vorpommern.