Marina Weisband in ihrer Wohnung in Münster. Viele kennen sie noch als das Gesicht der Piratenpartei, bei der sie einst politische Geschäftsführerin war

von Nele Spandick und Lukas Hildebrand Als Kind kam Marina Weisband aus Kiew nach Deutschland. Heute bangt sie um ihre Angehörigen in der alten Heimat – und kämpft gegen eine Krankheit, die ihr alle Kraft raubt.

Frau Weisband, wo waren Sie, als der Krieg begann?

In Deutschland wird ja immer so getan, als hätte der Krieg im Februar 2022 angefangen. Tatsächlich begann er 2014 mit der Annexion der Krim, und da war ich zu Besuch in der Ukraine. Als Putins Großoffensive startete, war ich hier in Deutschland. Ich rief meine Familie in Kiew an und bat sie, zu mir zu kommen. Aber sie wollten bleiben.