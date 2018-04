In allen bayerischen Landesbehörden werden künftig Kreuze im Eingangsbereich hängen. Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist das Kreuz aber kein religiöses Symbol. Für diese Aussage und die ganze Initiative erntet Söder auf Twitter viel Spott. Dort kursieren etwa Fotos von Markus Söder, auf denen ihm statt eines Kreuzes ein Lauch, Spargel oder ein Dildo in Regenbogen-Farben in die Hände montiert wurde. Ein anderer Twitter-User reimt: "Und wenn du meinst, es ging nicht blöder, kommt daher der Markus #Söder." Dass das Bundesverfassungsgericht den Beschluss Bayerns sehr wahrscheinlich kassieren dürfte, interessiert Markus Söder wohl nicht. Immerhin ist in Bayern bald Landtagswahl - und Markus Söder schon im Wahlkampf-Modus.