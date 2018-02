Wäre er nicht auf einem Faschingsball in Erscheinung getreten, man hätte ihn glatt für den Echten halten können. Seine königliche Hoheit Prinzregent Luitpold von Bayern, verstorben im Jahr 1912. wiederauferstanden im Jahr 2018 auf der Prunksitzung "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim. Wie auch in den vergangenen Jahren steckt hinter einer solchen aufwändigen Kostümierung der CSU-Politiker Markus Söder nebst Gattin. Ein selbstbewusstes Statement, wird Söder doch noch in diesem Jahr Horst Seehofer als Landesvater des Freitstaates Bayern nachfolgen und damit, gewissermaßen, den Thron in München besteigen. "Also ich fand den Prinzregent Luitpold immer toll. Zum einen ist es so ein bisschen die gute alte Zeit in Bayern gewesen. In Franken geboren, in München regiert und er hat sich sehr um die Menschen gekümmert und keine außenpolitischen Abenteuer gemacht. Nach ihm ist sogar eine Torte benannt worden, die Prinzregententorte und das finde ich für einen Politiker das Schönste, was du bekommen kannst, nämlich nicht nur ein Denkmal auf dem alte Tauben sitzen, sondern eine Torte, and die jeder denkt", so Söder an der Seite seiner Frau Die gute alte Zeit also. Der bayerische Prinz Luitpold aus dem Haus Wittelsbach regierte Bayern bis in sein 91. Lebensjahr. Ob Seehofer-Nachfolger Söder eine ähnliche politische Langlebigkeit an den Tag legen wird, bleibt abzuwarten.