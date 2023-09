Ministerpräsident Markus Söder muss bei den Landtagswahlen in Bayern ein historisch schlechtes Ergebnis fürchten

Gewinner am Abgrund – wie die Aiwanger-Affäre Markus Söder den Wahlkampf verhagelt

von Miriam Hollstein Markus Söder wollte mal Kanzler werden – jetzt muss er in Bayern ein historisch schlechtes Ergebnis fürchten. Wird der CSU-Chef zum tragischen Sieger, weil er mit einem Mann paktierte, den er unterschätzt hat?

Er hat noch gar nichts gesagt, da reißt es seine Leute schon von den Sitzen. Haibach, Dienstag vergangener Woche. Markus Söder betritt die schlichte Mehrzweckhalle, er winkt, huldvoll. Die Menschen sind begeistert. Hier, in dem 8600-Einwohner-Ort in Unterfranken, ist die Welt für den CSU-Chef noch in Ordnung. Mehr als 1000 Menschen sind gekommen, um ihn zu sehen. Die Sitze im Saal reichen nicht aus, einige Besucher stehen.