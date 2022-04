"So viel Fußball geguckt wie schon lange nicht mehr": Das macht Markus Söder in der Isolation

Markus Söder befindet sich nach einer Corona-Infektion in Isolation. Die Zeit vertreibt er sich mit Büchern, Fußball – und fragt seine Follower auf Instagram nach weiteren Tipps.

Natürlich, Markus Söder hat viel zu tun. "Jetzt hat es mich nach zwei Jahren doch noch erwischt", twitterte der bayerische Ministerpräsident am Samstag und meinte damit eine Corona-Infektion. Die Amtsgeschäfte ließ er dennoch nicht ruhen, Söder arbeitet aus der häuslichen Isolation bei seiner Familie in Nürnberg weiter. Trotzdem bleibt dem CSU-Chef nun Muße für Dinge, für die er im hektischen Politiker-Alltag sonst eher seltener Zeit findet.

Er schaue viel Fernsehen, sagte Söder der "Süddeutschen Zeitung": "Am Sonntag habe ich so viel Fußball geguckt wie lange nicht mehr. Am Vormittag habe ich Akten durchgearbeitet, am Nachmittag habe ich mir Zweitligaspiele angeschaut, dann Bundesliga und sogar englische Premier League." Für die restliche Dauer der Isolation habe er sich außerdem vorgenommen, viel zu lesen: "Historische Biografien, die ich bisher nur angefangen habe".

Mischung aus Arbeit und Entschleunigung

Anscheinend vertreibt sich der 55-Jährige die Zeit auch gern am Smartphone. Auf Instagram postete er ein Bild seiner Hündin Molly und schrieb dazu: "Leider sind die beiden Hunde aktuell die einzigen Familienmitglieder, die ich sehen kann." Außerdem fragte er seine Follower:innen nach ihren Tipps für die Isolation. Die antworteten unter anderem mit "Star-Wars-Marathon", "Schlaf nachholen" oder "Fifa spielen".

Eine geplante Reise in die Golf-Region musste Söder nach dem positiven Test absagen. Nun erledigt er seine Aufgaben als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender von zu Hause aus: "Ich arbeite Akten ab und kann alle Entscheidungen aus der Isolation heraus gut treffen." Ansonsten nutze er die Gelegenheit, um etwas zu entschleunigen, sagte Söder der "SZ".

Söder hat nur leichten Schnupfen

Ernsthafte gesundheitliche Probleme scheint der Ministerpräsident trotz Infektion nicht zu haben: "Mir geht es auch dank Booster-Impfung relativ gut. Ich habe ein bisschen Schnupfen, sonst nichts." Bei ihm sei nur eine sehr geringe Viruslast festgestellt worden. Söder, der sich nach eigenen Angaben täglich zweimal testet, hofft natürlich, dass es dabei bleibt: "Ich hoffe, dass das einzige Symptom, das die nächsten Tage stärker wird, das Symptom Langeweile ist."

