Mit 65 Milliarden Euro will die Ampel-Koalition den Menschen in der Energiekrise helfen. Für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder bleiben trotzdem viele Fragen offen. Dem stern sagt der CSU-Politiker, was er anders gemacht hätte – und warum das Neun-Euro-Ticket aus seiner Sicht nur teilweise ein Erfolg war.