Sehen Sie im Video: Markus Söder sorgt mit kuriosem Heli-Foto bei Twitter-Usern für Lacher.













Markus Söder liebt den großen Auftritt. Sein Geheimrezept: Eine gute Inszenierung. Doch die jüngste PR-Aktion in eigener Sache ging für den CSU-Chef nun nach hinten los. Auf seinem eigenen Instagram-Account postete der Ministerpräsident ein Foto mit Hubschrauber der Bergrettung. "Beeindruckend, wie selbst aus schwierigsten Situationen Leben gerettet werden können", schreibt Söder auf Instagram. Er bedankt sich bei den zumeist ehrenamtlichen Helfern. Die meisten Betrachter des Bildes sehen aber wohl nur das Potential des Fotos als Vorlage für witzige Kommentare, sogenannte Memes. Komiker Fabian Köster, bekannt aus der ZDF-Satire „Heute-Show“ hat gleich mehrere Headlines für das Foto parat, so schreibt er: "Lieber Herr Söder, toller Einsatz! Das rettende Meme dazu gibt es bei mir." So posiert Söder als Bergdoktor oder mit dem fieseren Kommentar: „Und so konnten wir den Mann retten.“ „Und was hast du gemacht?“ „Gekniet und in die Kamera geschaut.“ Bei Söders neuestem Post im Outfit der Bergwacht wird Söder schon als der Meister der Memes bezeichnet, ein Nutzer schreibt: „1 Meme am Tag reicht Maggus, net gierig werden jetzt!“

Mehr