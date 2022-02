Kreise: Söder will am Mittwoch sein Kabinett umbilden

Immer wieder wurde über eine Kabinettsumbildung in Bayern spekuliert. Nun will die Deutsche-Presse-Agentur erfahren haben, dass Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch seine Regierung umbilden will.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will voraussichtlich am Mittwoch sein Kabinett umbauen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in München am Montag aus Parlaments- und Regierungskreisen. Demnach plant der CSU-Chef am Vormittag zunächst eine Unterrichtung der Landtagsfraktion. Im Anschluss dürfte Söder dann die Öffentlichkeit über seine Absichten informieren.

Kabinettsumbildung in Bayer: noch keine offizielle Bestätigung

Offiziell bestätigen will dies aber zunächst niemand. Eine Regierungssprecherin bestätigte aber auf Anfrage, dass die turnusmäßig für Dienstag geplante Sitzung des Kabinetts ausfalle.

Über den Umbau des bayerischen Kabinetts war in den vergangenen Wochen immer wieder hinter vorgehaltener Hand und in den Medien spekuliert worden. Dabei hatte es immer geheißen, dass Söder in jedem Fall zunächst abwarten wolle, bis die aktuelle Omikron-Welle in Bayern ihren Höhepunkt überschritten sei.