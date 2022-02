Die CSU rüstet sich für die Landtagswahlen 2023: Parteichef Markus Söder will Stephan Mayer als neuen Generalsekretär vorschlagen. Zudem will er das Kabinett umbauen.

Markus Söder will die CSU fit für die Landtagswahl im Herbst 2023 machen und nimmt deswegen einen Umbau an der Parteispitze wie auch im bayerischen Landeskabinett vor. Als neuer Generalsekretär der CSU ist der Bundestagsabgeordnete und frühere Innen-Staatssekretär Stephan Mayer vorgesehen. Parteichef Markus Söder wird die Personalie dem Vorstand vorschlagen, wie er am Mittwoch in München sagte. Mayer soll demnach auf Markus Blume folgen, der als Minister ins bayerische Kabinett wechselt. Auch Landrat Christian Bernreiter und die frühere Umweltministerin Ulrike Scharf rücken in die Landesregierung auf.

Söder sagte, die Neuaufstellung solle der ganzen Partei und auch der Staatsregierung nach der Pandemie einen neuen Schub geben. Denn die Landtagswahl im Herbst 2023 sei eine Schicksalswahl für die CSU. Die CSU liegt in den Umfragen bei Werten um die 35 bis 36 Prozent und damit noch hinter dem schlechten Ergebnis der Wahl 2018. Söder selbst hatte wiederholt erklärt, dass er nicht mehr an die für die CSU früher immer angepeilte absolute Mehrheit reichen werde und eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern das Ziel sei.

Neue Minister fürs Kabinett

Zuvor hatte Söder die Personalien unter größter Geheimhaltung mit Handy-Verbot in der entscheidenden Sitzung der CSU-Landtagsfraktion seine Pläne vorgestellt. Noch am Mittag wollte Söder seine neuen Minister dem Landtag vorstellen und diese dort auch ernennen lassen.

In CSU-Kreisen wurden bereits seit Wochen insbesondere Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer, Wissenschaftsminister Bernd Sibler, Familienministerin Carolina Trautner und Europaministern Melanie Huml als Wackelkandidaten genannt. Auch Innen-Staatssekretär Gerhard Eck verliert nun Kabinettsposten. Er hatte bereits angekündigt, bei der Landtagswahl nicht mehr kandidieren zu wollen.