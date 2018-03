Bereit für den großen Tag. Markus Söder zeigte sich auf dem Weg in den Münchner Landtag am Freitag gut gelaunt - und auch ein wenig gespannt vor der Wahl zum neuen Ministerpräsidenten Bayerns. "Ich bin seit 1994 im Landtag gewählt und war da bei allen Ministerpräsidenten-Wahlen dabei. Dass man da heute selber steht ist natürlich schon etwas Besonderes. Und jetzt warten wir mal ab, wie es wird und ob es klappt." Nun ist die Zeit also reif für Markus Söder, nach langem Machtkampf hat sich der 51-Jährige durchgesetzt. Auf dem Weg an die Spitze hatte sein Rivale Horst Seehofer wiederholt deutlich gemacht, dass er Söder nicht als geeigneten Nachfolger ansieht. Im Dezember machte Seehofer schließlich den Weg frei. Am Mittwoch wechselte der 68-Jährige als neuer Innenminister in die Bundespolitik nach Berlin. Den Posten als CSU-Chef hat Seehofer behalten. Für den neuen bayerischen Ministerpräsidenten sieht er einen Auftrag: "Markus Söder hat hier in Bayern jede Woche dafür zu arbeiten, dass Bayern diese einzigartige einmalige Stellung behält. Er hat ja vieles an Zukunftsprogrammatik schon geäußert und ich habe eine ganz wichtige Funktion als Bundesinnenminister in Berlin. Und das wird ja vernünftig koordiniert." Am späten Vormittag wurde Söder zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Alle anwesenden CSU-Abgeordneten stimmten für den bisherigen Finanzminister. 64 Landtagsabgeordnete stimmten gegen ihn, vier enthielten sich. Er sei schon etwas ergriffen, sagte der frischgebackene Ministerpräsident und verwies auf seine Vorgänger. "Auch wenn manch einem immer zu Beginn mit Skepsis begegnet wurde, was auch selbstverständlich ist, gerade in einer Demokratie, sind am Ende alle den Bayern in guter Erinnerung geblieben. Auch ich sage noch einmal ein herzliches Dankeschön besonders an Horst Seehofer. Ich bin der feste Überzeugung, zehn Jahre Horst Seehofer waren gute Jahre für Bayern." - SCHNITT - "Das Profil von uns ist schon entscheidend wichtig für Wahlkämpfe, aber die Sorge der Menschen müssen, egal bei welchem parteipolitischen Streit, immer an erster Stelle stehen. Deswegen wird es auch nicht reichen - und das hat leider Politik vielleicht in den letzten Jahren zuviel gemacht - immer nur über Probleme zu reden, Probleme zu beschreibe, meine Damen und Herren, wir müssen sie besser lösen. Daher wird mein Motto sein: machen und kümmern." - SCHNITT - "Ich verspreche hundert Prozent Einsatz für unser Land. Nicht Bavaria first, nicht abgrenzen gegenüber anderen. Es kommt auch nicht immer darauf an das Maximale herauszuholen, sondern das Beste für Bayern zu erreichen. Dies ist mein Ziel. Mit Ihrer und vor allen Dingen mit Gottes Hilfe kann es gelingen. Herzliches Dankeschön." Söder führt die CSU in die Landtagswahl am 14. Oktober. Umfragen zufolge droht der Partei ein Verlust ihrer absoluten Mehrheit. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatte die CSU mit 38,8 Prozent der Stimmen in Bayern ihr schwächstes Ergebnis seit Jahrzehnten eingefahren.