(Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) MARKUS SÖDER (CSU), BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENT: "Also wir müssen schon überlegen: Was wirkt langfristig? Es ist ein Jahrhundertvertrag, um den es geht, auch für Kinder und Kindeskinder. Und darum müssen wir uns das genau überlegen, was wir machen. Ich sage Ihnen auch ganz offen: Ich erwarte mir auch, dass wir da jetzt auch von, beispielsweise in der großen Koalition ein Signal bekommen, ist das jetzt ein Beschluss, den wir im September fällen, für zwei Monate, weil die SPD dann doch etwas anderes macht? Oder trauen wir uns zu, dies national stärker zu verankern. Darum muss so etwas auch ins Grundgesetz, hier in Bayern in die Verfassung, um glaubwürdig zu machen, dass alle daran gebunden sind, und zwar nicht nur, wenn die Umfrage der einen oder anderen Partei mehr hoch- oder runtergeht." KATRIN GÖRING-ECKARDT (GRÜNE), FRAKTIONSCHEFIN: "Na, ich kann nur sagen, Herr Söder soll seine Parteikolleginnen und -kollegen in Berlin anweisen. Wir haben diesen Antrag bereits in den Bundestag eingebracht, die CSU hat ihn unter anderem abgelehnt. Ich werde jetzt Herrn Dobrindt auffordern, mit uns gemeinsam noch mal fraktionsübergreifend den Antrag einzubringen. Klimaschutz muss ins Grundgesetz. Das hat Herr Söder nicht erfunden, aber er kann es jetzt tun." MARKUS SÖDER (CSU), BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENT: "Ich glaube, das trifft ein bisschen den Nerv bei den Grünen, dass andere vielleicht sogar noch effizientere Konzepte haben zum Thema Klimaschutz. Wissen Sie, der Klimaschutz darf aber nicht parteilich gedacht werden. Möglicherweise bleibt das Thema Klima noch, wenn es diese Parteien gar nicht mehr gibt, die heute im Bundestag sitzen." KATRIN GÖRING-ECKARDT (GRÜNE), FRAKTIONSCHEFIN: "Alles, was für den Klimaschutz wirklich getan wird, ist gut. Solange nur darüber geredet wird und man versucht, irgendwie damit gut auszusehen, ist es schlecht fürs Klima, und das ist genau das Problem. Seit Jahren wissen wir, was zu tun ist. Wir haben ein Handlungsdefizit, unter anderem auch bei der CSU."