Getränke, Wurst, Käse – und ein Schafkopf-Spiel. Mit bayerischen Schmankerln in einem Rucksack verabschiedet Ministerpräsident Markus Söder die Teilnehmenden des G7-Gipfels auf Schloss Elmau.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt sich weiter alle Mühe, dass sein Bundesland (und vielleicht auch er selbst) einen bleibenden Eindruck bei den Teilnehmenden des G7-Gipfels auf Schloss Elmau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) hinterlässt. Nach der "Willkommens-Schmonzette" und der "Trachten-Begrüßung" präsentierte der CSU-Chef jetzt ein weiteres Schmankerl für die Mächtigen aus der Münchener Staatskanzlei.

Markus Söder: Rucksäcke aus Bayern für G7-Teilnehmende

Sie bekommen zum Abschied einen "Bayern-Rucksack" im Retro-Stil geschenkt, wie der Landesvater stolz auf seinem Instagram-Account verkündet – "voller bayerischer Spezialitäten". "Weltberühmte" Lebensmittel wie Wurst, Käse und Süßigkeiten dürfen dabei nicht fehlen. Auch Getränke sind drin im Wanderrucksack, wobei Cola-Light-Liebhaber Söder nicht ausführt, ob sich etwa Emmanuel Macron künftig auch Enzianschnaps oder Spezi in die Hausbar des Élysée-Palastes stellen kann. Aus dem abgebildeten Rucksack schaut zumindest der Hals einer Flasche Bier – offensichtlich der eines "Kulmbacher", erkennbar am Kronkorken. Allerdings alkoholfrei. Und für eine gepflegte Runde Schafkopf im Oval Office kann Joe Biden ab sofort auf bayerische Spielkarten zurückgreifen. Damit auch niemand der Beschenkten vergisst, wo er im Juli 2022 war, baumelt an dem Gepäckstück ein echtes bayerisches Lebkuchenherz, bekannt vom Oktoberfest, mit der Aufschrift "Grüße aus Bayern".

"Bayern soll gut in Erinnerung bleiben", sagt Söder und hofft offenbar, dass der Rucksack seinen Teil dazu beiträgt. Was die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten und der eingeladenen Partnerländer neben dem Rucksack mit nach Hause nehmen, steht dann am Dienstagmittag fest. Dann endet der G7-Gipfel in Bayern mit der Abschlusserklärung und einer Pressekonferenz des eigentlichen Gastgebers, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Quellen: Instagram-Profil Markus Söder, Nachrichtenagentur DPA