von Jonas Schulze Pals Schlechte Wahlergebnisse, interne Streitereien und ein Sexismus-Skandal. Die Linke steckt tief in der Krise. Auf dem Parteitag am Wochenende wird eine Führung gewählt. Martin Schirdewan bietet sich als Retter an.

Der Größe seiner Aufgabe ist er sich jedenfalls bewusst. Die Linke befinde sich in einer schweren Krise, sagt Martin Schirdewan derzeit, wo immer er auftritt. "Das verheerende Resultat bei den Bundestagswahlen 2021 hat uns in aller Schonungslosigkeit den Zustand unserer Partei vor Augen geführt", schreibt er auch auf seiner Internetseite. Nun will Schirdewan die Linken wieder aufrichten. Am Wochenende tritt er als Kandidat für den Parteivorsitz an. Er gilt neben der amtierenden Vorsitzenden Janine Wissler als aussichtsreichster Bewerber.