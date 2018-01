SPD-Chef Martin Schulz am Sonntag auf dem Sonderparteitag in Bonn: "Wenn wir das erreichen, wird das ein Europa sein, das sozialdemokratischer sein wird, als es heute ist. Ja, ein sozialdemokratischeres Europa. Nur Genossinnen und Genossen, die Zeit drängt. Wenn wir etwas in und für Europa bewegen können, dann können wir darauf nicht warten, noch Jahre. Wichtige Entscheidungen stehen jetzt an, nicht in drei, vier oder fünf Jahren. Wenn wir nicht jetzt Europa auf einen neuen Kurs bringen, dann wird Europa an Zustimmung verlieren. Europa wartet auf ein Deutschland, das sich seiner Verantwortung für Europa bewusst ist und entschieden handelt. Und das wird ohne die SPD nicht möglich sein. Auch darum geht es in diesen Wochen." // "Und deshalb, Genossinnen und Genossen, ich finde, wir sind eine Partei, die für die internationale Solidarität, die internationale Demokratie und für den Kampf gegen Rechts eintritt. Und diese rechte Welle kann in Europa gebrochen werden durch eine deutsche Regierung, die sich zu Demokratie, zu Menschenrechten, zu Freiheit und zu Europa dadurch bekennen, dass die SPD diese Regierung eintritt. Alleine dafür lohnt es sich zu kämpfen, Genossinnen und Genossen."