Nun doch keine Kehrtwende. Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz verzichtet nach parteiinternem Druck auf das anvisierte Amt als Bundesaußenminister. "Durch die Diskussion um meine Person sehe ich ein erfolgreiches Votum allerdings gefährdet", teilte Schulz am Freitag in einer schriftlichen Erklärung mit Blick auf das SPD-Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition mit "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind", sagte er am Freitag. Nach Schulz' Ankündigung, er werde den Parteivorsitz abgeben und strebe das Amt des Außenministers an, hatte der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel massive Kritik an der Parteispitze geübt. Druck kam auch von den Jusos, der Jugendorganisation der SPD.