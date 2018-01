SPD-CHEF MARTIN SCHULZ AM SAMSTAGABEND IN BONN: "Ich werde morgen meiner Partei, meinem Parteitag empfehlen, auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Ich werde auch morgen dafür werben. Der Parteivorstand der SPD hat in der vergangenen Woche bereits mit breiter Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt und auch dafür gestimmt, dass dem Parteitag zu empfehlen. Das werde ich morgen auch mit einer Rede tun, in der ich noch immer begründe, warum wir nach dem 19. November, nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition eine neue politische Lage in der Bundesrepublik Deutschland hatten, auf die sich auch die SPD einstellen musste, eine Herausforderung." // "Die nordrhein-westfälische Partei hat ein paar Überlegungen, die ich übrigens im Verlauf der Woche auch angestellt habe, aufgegriffen. Wir haben die Bürgerversicherung nicht erreicht, aber das heißt nicht, dass wir nicht an einer Verbesserung der Zweiklassenmedizin arbeiten wollen. Und dass wir bei der Härtefallregelung beim Familiennachzug nicht lockerlassen, das ist ja nichts Neues. Das ist bisher auch schon bekannt gewesen. Das sind so Elemente, die wir eben diskutierter haben."