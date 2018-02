Martin Schulz wird doch nicht Bundesaußenminister. Das berichteten zunächst zahlreiche Medien unter Berufung auf SPD-Kreise - darunter die "Süddeutsche Zeitung", "Bild" und das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Am Nachmittag erklärte Schulz in einer schriftlichen Stellungnahme seinen Rückzug von dem Posten.



Der Noch-SPD-Parteichef schrieb - hier können Sie das Papier im Wortlaut lesen -, er sehe durch die Diskussion um seine Person den Erfolg des SPD-Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag gefährdet. "Wir alle machen Politik für die Menschen in diesem Land. Dazu gehört, dass meine persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurück stehen müssen", so Schulz weiter. Daher erkläre er "hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind".

Für ihn sei es "von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD beim Mitgliedervotum für diesen Vertrag stimmen, weil sie von dessen Inhalten genauso überzeugt sind, wie ich es bin", fügte Schulz hinzu.

Massiver Druck auf SPD-Chef Martin Schulz

Zuvor hatte die Kritik an Schulz in der SPD massiv zugenommen, zahlreiche Rückwärtsrollen ("In ein Kabinett unter Angela Merkel werde ich nicht eintreten", "Der Platz der SPD ist in der Opposition") ließen seinen Rückhalt unter den Sozialdemokraten bröckeln. Der kommissarische Außenminister Sigmar Gabriel, der von seinem geplanten Ausscheiden offenbar wenig geahnt hatte, warf der SPD-Parteispitze Wortbruch vor. "Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

In der SPD wurde am Freitag zugleich der Ruf nach einem Verbleib von Amtsinhaber Gabriel laut. "Sigmar Gabriel ist ein sehr guter Außenminister. Sigmar Gabriel sollte Außenminister bleiben. Alles andere würde ich jetzt nicht mehr verstehen", schrieb der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, bei Twitter.

Das Drama um Martin Schulz hatte sich im Laufe des Vormittags abgezeichnet. So hatte die "Bild"-Zeitung zunächst berichtet, es gebe aus der SPD-Führung ein Ultimatum an Schulz, bis Freitagnachmittag auf das Außenamt zu verzichten. Hintergrund sei die Unzufriedenheit an der SPD-Basis und besonders im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen. Der Chef der NRW-SPD, Mike Groschek, hatte mit Blick auf Schulz betont: "Es gibt Diskussionen um die Glaubwürdigkeit." Dem müssten sich Schulz und der gesamte Parteivorstand vor dem Mitgliederentscheid der SPD stellen. "Ich kann die Gefühlswallung und manche Faust auf dem Tisch verstehen."