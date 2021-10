Die Inzidenzen unter Schülern ist hoch, die Impfquote niedrig. Trotzdem lockern einige Bundesländer die Maskenpflicht im Unterricht. Experten kritisieren diesen Schritt. Die Regeln der einzelnen Bundesländer im Überblick.

"Japan zeigt mit konsequenter Maskenpflicht, dass die vierte Welle auch ohne Lockdown bekämpft werden kann", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der "Rheinischen Post" mit Blick auf die Entscheidung der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland hatte zuletzt angekündigt, die Maskenpflicht im Klassenraum aufheben zu wollen. In Kraft tritt die neue Regelung ab dem 2. November, wie das NRW-Schulministerium mitteilte.

Demnach müssen Schülerinnen und Schüler nur noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie ihren festen Sitzplatz verlassen und sich innerhalb der Gebäude bewegen. Für den Außenbereich war die Maskenpflicht schon vor einiger Zeit abgeschafft worden. Für Lehrkräfte entfällt die Maskenpflicht, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Die üblichen Corona-Tests an den Schulen sollen nach den bisherigen Planungen fortgesetzt werden: also drei Corona-Selbsttests pro Woche an weiterführenden Schulen und zwei PCR-Pooltests pro Woche an Grund- und Förderschulen. NRW ist aber nicht das einzige Land, das die Maskenpflicht an Schulen lockert. Die Regelungen der einzelnen Bundesländer im Überblick:

Ende der Maskenpflicht "pädagogisch sinnvoll"

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 14 Jahren bezifferte das RKI zuletzt auf 218,1. Einige Verbände hatten die angekündigte Aufhebung der Maskenpflicht als riskant und verfrüht kritisiert. Auch aus der politischen Opposition waren unter anderem mit Verweis auf kletternde Inzidenzwerte bei Kindern und Jugendlichen mahnende Stimmen gekommen.

Auch der Grundschulverband befürwortet angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen Schutzmaßnahmen in den kommenden Wochen. "Die Testung von Kindern und Schulpersonal muss bis auf Weiteres fortgeführt werden", sagte der Verbandsvorsitzende Edgar Bohn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht sei zwar aus pädagogischer Sicht sinnvoll an den Grundschulen, aber in der aktuellen Situation "nur dann vertretbar, wenn dies mit flankierenden Maßnahmen abgesichert wird". So müsse durch den Einsatz von Raumluftanlagen "größtmögliche Sicherheit gewährleistet sein". Zudem müssten bei einem Anstieg der Erkrankungen die notwendigen Maßnahmen schnell ergriffen werden, etwa das erneute Tragen von Masken.

Forderung nach bundesweiter Maskenpflicht an Schulen

Der Deutsche Lehrerverband fordert bundesweit die Wiedereinführung der Maskenpflicht an Schulen. "Wir befinden uns bei den Infektionszahlen in der Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler derzeit bereits auf einem Niveau, das deutlich höher liegt als vor einem Jahr", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Damals hätten dann "ab Mitte Dezember die Schulen wieder schließen" müssen.

Dies gelte es "unter allen Umständen zu vermeiden", forderte Meidinger. Die Maskenpflicht müsse vor allem an Grundschulen wieder eingeführt werden. Grund sei ein fehlender Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Die Impfquote von Schülerinnen und Schülern spielt laut Meidinger "eine ganz wichtige Rolle" dabei, wie lange Schulen mit Einschränkungen zu tun hätten. Je mehr Schüler geimpft seien, "desto eher kann man auf Maskenpflicht und regelmäßige Testungen verzichten, desto geringer ist die Gefahr, dass Schulen nochmals in den Distanzunterricht wechseln müssen".

Mit Material von DPA und AFP