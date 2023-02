Sehen Sie im Video: Gemischte Reaktionen auf Ende der Maskenpflicht im ÖPNV.









STORY: Im öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen wurde am Mittwoch die coronabedingte Maskenpflicht beendet. Fahrgäste können ab sofort ohne Mundnasenschutz in Bus und Bahn steigen. Knapp drei Jahre lang galt die Maskenpflicht. Ohne entsprechenden Schutz konnten Passagiere aus dem öffentlichen Nahverkehr entfernt werden. In Köln sind die Reaktionen zur landesweiten Verordnung gemischt. “Nein, ich trage keine Maske mehr, ich freue mich richtig drauf. Ich finde, es ist jetzt an der Zeit. Wir haben jetzt auch wieder eine Phase durchgemacht, mit sämtlichen an sonstigen Viren, Grippen, was auch immer. Und ich finde, es ist jetzt wirklich wieder an der Zeit, dass wir uns aneinander gewöhnen, dass wir uns anlächeln, dass wir uns anschauen, dass wir sehen, wer steckt hinter der Maske, aber dass wir uns auch wieder frei bewegen können und vor allem unser Immunsystem wieder aufpäppeln. Also um das geht es mir eigentlich, dass wir hier wieder Abwehrkräfte sammeln und einfach, robust und gestärkt in die Zukunft gehen.” “Ja, es ist irgendwie noch ein ungewohntes Gefühl, gerade jetzt so im Stoßverkehr. Ich glaube, wenn es leerer wäre, würde ich die Maske dann auch abnehmen, hätte ich jetzt kein Problem mit. Aber jetzt im Moment ist vielleicht noch die Übergangszeit erstmal zum dran Gewöhnen.” Matthias Pesch, Sprecher der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) zieht zur Maskenpflicht eine positive Bilanz. “Also die Maskenpflicht war natürlich ein sehr wirksames Instrument jetzt in den vergangenen drei Jahren, um die Ansteckungsgefahr in unseren Bussen und Bahnen zu minimieren. Und damit sind wir gut durch die Pandemie gekommen, insgesamt. Aber für unsere Kolleginnen und Kollegen ist es natürlich eine Erleichterung, wenn die Maskenpflicht jetzt heute fällt, weil sie sich zum einen wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können, und die potenziellen Konflikte fallen eben weg. Insgesamt, muss man sagen, war die Disziplin und die Akzeptanz bei den Fahrgästen sehr hoch in der gesamten Pandemiezeit, die allermeisten haben anstandslos die Masken getragen.” Hintergrund des Wegfalls der Maskenpflicht ist eine entspannte Infektionslage sowie ein hoher Immunisierungsgrad in der Bevölkerung. Wer sich besonders schützen wolle, könne aber natürlich in Bussen und Bahnen weiterhin freiwillig eine Maske tragen. Viele andere Bundesländer hatten die Maskenpflicht bereits beendet. Im Fernverkehr fällt sie ab dem 2. Februar weg.

