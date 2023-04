von Nele Spandick Die Enthüllungen rund um Springer-Verlagschef Mathias Döpfner offenbaren seine kruden klimapolitischen Ansichten. Wenn Politiker irgendwas gegen die Klimakrise tun wollen, dürfen sie sich nicht länger von der "Bild" treiben lassen.

Vieles von dem, was Mathias Döpfner schreibt, ist skurril, lächerlich, irritierend. Manches ist so absurd, dass man lachen muss. Aber bei einigen Sätzen gefriert das Lachen. Die geleakten Nachrichten zeigen die Gedankenwelt eines der mächtigsten Männer dieses Landes. Und das, was er zur Klimakrise schreibt, ist ganz unabhängig vom Kontext beängstigend: "Ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen."