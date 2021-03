Jetzt wird es ernst für die AfD: Das Bundesamt für Verfassungsschutz macht die Rechtspopulisten Medienberichten zufolge zum Rechtsextremismus-"Verdachtsfall". Das bedeutet, die Behörde darf die Partei mit Geheimdienstmitteln beobachten.

Wie unter anderem der "Spiegel", die "Süddeutsche Zeitung" und das ARD-Hauptstadtstudio berichten, wird die gesamte AfD nun zum Fall für den Verfassungsschutz. Der Inlandsgeheimdienst stuft die Partei als "Verdachtsfall" ein. Entsprechende Berichte kursieren schon seit längerem, offiziell publik machen aber darf die Kölner Ermittlungsbehörde den geänderten Beobachtungsstatus noch nicht. Grund sei den Berichten zufolge ein laufendes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln. Danach sei der Verfassungsschutz verpflichtet, "vorerst auf eine geheimdienstliche Überwachung von Abgeordneten in Bund, Ländern und im Europaparlament zu verzichten", wie der "Spiegel" schreibt. Dasselbe gelte für Kandidaten bei den anstehenden Wahlen im Jahr 2021. Die AfD hatte gegen eine solche Einstufung durch den Verfassungsschutz und Verlautbarungen dazu geklagt.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wollte sich nicht zu den Berichten äußern. Es erklärte auf Anfrage: "Mit Blick auf das laufende Verfahren und aus Respekt vor dem Gericht äußert sich das BfV in dieser Angelegenheit nicht öffentlich."

Sollte die AfD als Verdachtsfall eingestuft werden, könnten ihre Mitglieder observiert und abgehört und V-Leute in ihren Reihen eingesetzt werden. Vor zwei Jahren hatte Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang die AfD zum sogenannten Prüffall erklärt. Für die Prüfung hatte der Verfassungsschutzchef sich selbst ein Zeitfenster von zwei Jahren gesetzt, das nun abgelaufen ist.

Rechtsextremes Lager in der AfD gewachsen

Grundlage für die Beobachtung der gesamten AfD ist den Berichten zufolge ein rund 1000 Seiten langes Gutachten des Verfassungsschutzes. Dafür hatten die Juristen und Rechtsextremismus-Experten des Amtes in den vergangenen zwei Jahren etliche Belege für mutmaßliche Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zusammengetragen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Einfluss des rechtsextremen Lagers in der AfD in den letzten zwei Jahren gewachsen ist. So hatte das Bundesamt den "Flügel", der dieses Lager repräsentiert, schon im März 2020 vom Verdachtsfall zu einer "erwiesenen extremistischen Bestrebung" hochgestuft.

Die offizielle Auflösung des "Flügels" im April 2020, der von dem derzeit aus der AfD ausgeschlossenen Brandenburger Rechtsextremisten Andreas Kalbitz und dem Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke geführt wurde, wird als Täuschungsmanöver betrachtet, da die Personen immer noch in der AfD aktiv seien und Strukturen weiter bestünden.