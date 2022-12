© Frank May/ / Picture Alliance

von Jonas Schulze Pals Hustensäfte, Schmerztabletten und Fiebersenker sind gerade Mangelware. Pharma-Großhändler Michael Kuck erklärt woran das liegt, wie gefährlich die Abhängigkeit von China ist und was die Politik jetzt tun muss.

Herr Kuck, Sie sind Vorstandsvorsitzender des Pharmagroßhändlers Noweda. Ihre Genossenschaft beliefert über 8000 Apotheken in Deutschland. Welche Medikamente sind gerade besonders knapp?

Wir haben eine große Anzahl von Defekten. So nennen wir das, wenn wir Bestellungen nicht erfüllen können. Unter den Top 20 sind vor allem Fiebersenker und Schmerzmittel, aber auch Medikamente gegen Erkältungen. Wir könnten aus dem Stand 430.000 Packungen Fiebersaft verkaufen, wenn wir sie denn hätten. Normalerweise haben wir mindestens den Bedarf für die nächsten 14 Tage vorrätig. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Dass wir jetzt so viel nicht liefern können, ist die Katastrophe schlechthin. Ganz abgesehen von den Schicksalen, die dahinterstehen.