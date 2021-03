Sehen Sie im Video: CSU-Chef Söder kündigt härteres Vorgehen gegen Korruption in seiner Partei an













(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Markus Söder, Ministerpräsident Bayern am Sonntag in München: "Wir stehen als CSU vor einer zentralen Weggabelung. Wir stehen am Scheideweg. Es geht jetzt um die grundlegende Glaubwürdigkeit, Integrität und das Vertrauen in die gesamte Partei. Durch das Verhalten einiger weniger ist schwerer Schaden für viele entstanden. Unzählige fleißig engagierte Ehrenamtliche, aber auch Mandatsträger sind durch diese einzelnen Fälle belastet worden."

"Wir werden alle Parlamentarier, aller Ebenen abfragen zu ihren Nebentätigkeiten und Beteiligungen. Wir wollen ein komplettes und umfassendes Bild haben bis in die kleinste Verästelung hinein. Wir erwarten eine und fordern eine Integritätserklärung von jedem Einzelnen, dass alle Regeln des Verhaltenskodex erfüllt worden sind. Dies ist nicht ein zahnloser Tiger, sondern wird ein scharfes Schwert werden. Denn die Integritätserklärung müssen alle, die für den Bundestag und künftig für alle Parlamente kandidieren wollen, unterschreiben und gegenüber der Partei abgeben und sich auch bekennen zu den Verhaltensregeln und auch zu dieser vollen Transparenz."

"Der Verhaltenskodex mit seinen Grundsätzen soll in die Satzung kommen. Und es soll dazu auch entsprechende Satzungs-Sanktionen geben, das heißt bei einem Verstoß die Möglichkeiten bis hin zu einem Parteiausschlussverfahren, was nach derzeitigen rechtlichen Gegebenheiten außerordentlich schwierig wäre."

