Im RTL/n-tv-Trendbarometer geht es jede Woche um die politische Stimmung in Deutschland. Diesmal hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa die Menschen in Deutschland unter anderem gefragt, was sie von den Russland-Sanktionen halten und ob die Ukraine Russland besiegen kann. stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz ordnet die Zahlen ein.