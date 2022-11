von Jan Rosenkranz Katar liefert nun doch Gas an Deutschland. Weil wir es dringend brauchen, weil wir dafür bezahlen. Ist das Doppelmoral? Natürlich. Aber was ist die Alternative?

Katar liefert nun also doch Gas an Deutschland. Das ist die Nachricht an diesem Tag. Ausgerechnet während der umstrittenen Fußballweltmeisterschaft im ebenso umstrittenen Emirat Katar hat der staatliche Energieriese Qatar Energy ein Abkommen über Flüssiggaslieferungen nach Deutschland unterschrieben. Das Gas solle an das US-Unternehmen Conoco Phillips verkauft werden, das es ab 2026 weiter nach Brunsbüttel liefert – dorthin also, wo auf Geheiß des grünen Wirtschaftsministers dieser Tage ein erster provisorischer Terminal entsteht.