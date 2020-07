Sehen Sie im Video: RKI-Präsident Wieler warnt vor weiter steigenden Coronazahlen in Deutschland. | Lothar H. Wieler, Präsident Robert Koch-Institut, sagt am 27. Juli 2020 zu den Coronazahlen in Deutschland und aller Welt: "Weltweit sind mit dem Stand Gestern 16,2 Millionen Fälle und etwa 650.000 Todesfälle zu beklagen. Mehr als die Hälfte der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Fälle kommen allein aus Nordamerika sowie Südamerika. In Europa verzeichnen besonders osteuropäische Länder und die Balkanländer exponentielle Anstiege. In West- und Südeuropa steigt der Trend ebenfalls an, allerdings momentan langsamer. Einige Länder, die die Epidemie bereits unter Kontrolle zu haben schienen, verzeichnen erneut zunehmende Fallzahlen, wie zum Beispiel Australien, Japan oder auch Spanien." "Schauen wir uns Deutschland an. So haben wir mit dem Stand Uhr 206.242 offizielle Fallmeldungen über die Gesundheitsämter gemeldet bekommen. Aber auch in Deutschland müssen wir leider feststellen, und das ist der Grund des heutigen Pressebriefings, dass wir eine zunehmende Fallzahl haben in den letzten Wochen, und zwar in den letzten sieben Tagen 3611 Fälle in Deutschland, und wir haben insgesamt 9122 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen." "Bitte helfen Sie alle weiter mit. Bitte halten Sie sich weiterhin an die AHA-Regeln, und die möchte ich nochmal ausführen: Halten Sie Abstand, mindestens ein Meter fünfzig. Beachten Sie die Hygieneregeln. Und tragen Sie in bestimmten Situationen zusätzlich zu diesen beiden Maßnahmen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Und ich bitte Sie auch alle, diese Munden-Nasen-Bedeckung richtig zu tragen, das heißt also über Mund und Nase. Und diese Regeln, meine Damen und Herren, die gelten auch im Freien. Sie gelten überall, egal wo sie sind, auch wenn sie im Urlaub sind. Und wenn Sie sich in Räumen aufhalten, lüften Sie bitte regelmäßig."

