Die FDP bestätigt ihr gutes Ergebnis von 2017 – und liegt bei Erstwählern sogar ganz vorn. Dieser Erfolg hat nicht nur mit Christian Lindner zu tun.

Es ist halb neun am Sonntagabend, die Elefantenrunde in ARD und ZDF läuft gerade, da wird es in der FDP-Parteizentrale noch einmal richtig emotional. Eine Grafik des Bayerischen Rundfunks macht die Runde, eine Hochrechnung von infratest dimap. Sie zeigt die Stimmenanteile unter Erstwählern. Ganz vorn liegt die FDP, 23 Prozent. Dahinter der Grünen, 22 Prozent. Abgeschlagen hingegen SPD (15) und Union (10). Ein echter Erfolg.

Zwei Junge Liberale liegen sich vor Freude in den Armen, beide lange dabei. Als Politneulinge haben sie die schweren Zeiten erlebt, 2013 bis 2017, abgeschrieben und abseits jedweder Aufmerksamkeit. Jetzt aber dürfen sie sich als Gewinner fühlen. Und genießen es. Zum zweiten Mal in Folge. 2017 war das Comeback, 2021 die Bestätigung für den in der außerparlamentarischen Opposition gewählten Weg der Erneuerung.

Der Erfolg bei den Erstwählerinnen und Erstwählern geht fast unter an diesem Wahlabend, diesem "Fest für die Freiheit", wie die Liberalen ihre Bedeutung gern selbst überhöhen. Aber er ist kein Zufall.

Klar, die FDP hätte sich nach den letzten Umfragen noch ein bisschen mehr gewünscht als 11,5 Prozent, die es laut vorläufigem Ergebnis geworden sind. Der verhaltene Applaus bei Prognose und ersten Hochrechnungen verriet das. Und doch stehen am Ende dieses Abends – neben der üblichen Analyse, dass die Inhalte passten – mindestens drei Erkenntnisse, die der selbsternannten Mutausbruch-Partei Mut machen können.

Der Erstwähler-Erfolg der FDP ist kein Zufall

Erstens: Sie hat ein zweistelliges Ergebnis bei einer Bundestagswahl zweistellig bestätigt. Das hat vor Christian Lindner niemand geschafft. Weshalb der FDP-Parteichef in seinem Statement gleich mit dieser – außerhalb der Partei eher zu vernachlässigenden – historischen Einordnung begann.

Zweitens: Sie hat das als eigenständige Kraft geschafft, ohne klar Koalitionsaussage, ohne Bekenntnis zur Union, wie es vor nicht allzu langer Zeit noch üblich war. Wer FDP gewählt hat, hat die Inhalte der FDP gewählt. Und nicht strategisch seine Stimme "ausgeliehen", um ein schwarz-gelbes Bündnis zu ermöglichen. Diese Eigenständigkeit haben viele in der FDP angestrebt, manche mehr, manche weniger. Jetzt ist sie da, manifestiert durch ein gutes Wahlergebnis. Alle freuen sich und wollen das immer so gewollt haben.

Drittens: Die One-Man-Show zieht immer noch. Christian Lindner auf allen Plakaten, in vielen Talkshows, und – Özlem Türeci und Uğur Şahin sei Dank – auch wieder auf den Plätzen der Republik, am Strand von Kühlungsborn und auf der Uferpromenade am Tegernsee. Ja, die FDP hat inzwischen eine gut aufgestellte zweite Reihe, profilierte Fachpolitiker, über Fraktionsgrenzen hinweg respektiert. Es sind leider immer noch zu wenige Frauen, um hier konsequent gendern zu müssen. Aber niemand kann sagen, die Liberalen hätten sich nicht breiter aufgestellt. Dennoch: Lindner zieht immer. Und danach lange niemand.

Es war von Anfang an ein Wahlkampf der Personalisierung. Das hat die FDP erkannt. Und entsprechend weiter auf die One-Man-Show gesetzt, von der die Parteispitze so ungern in der Zeitung liest. Der Fokus auf Lindner hat kritische Artikel provoziert. Doch der Erfolg gibt den Liberalen recht. Als Finanzministerkandidat im Duell mit Robert Habeck hat sich Lindner als relevante Figur selbst in dieses Wahlkampfdrama hineinerzählt.

Aus Erkenntnis zwei und drei lässt sich auch der FDP-Erfolg bei den Erstwählern ableiten. Wer mit Christian Lindner im Wahlkampf unterwegs ist, erlebt einen Selfie-Andrang wie bei Influencern. Oft steht da gleich nach der Ankunft eine ganze Reihe junger, meist männlicher Lindner-Fans, nicht selten mit einem Poloreiter auf der Brust, immer erst höflich nach einem Foto fragend, bevor das Handy angesetzt wird.

Lindner, selbst großer Fan von Internet-Memes, schafft es, einem Teil der jüngsten Wählergeneration ehrliches Verständnis für ihre Belange zu vermitteln. Er bedient dabei den Zeitgeist einer nicht ausschließlich klimapolitisierten Generation wie einst Guido Westerwelle die Mehr-Netto-Sehnsüchte der "Generation Golf".

Noch kein Programm, aber ein einfacher Slogan – der verfängt

Es ist ein Irrtum, zu glauben, jeder junge Mensch mit Klimakrisenängsten lande automatisch bei den Grünen. Den einen sind die Grünen nicht radikal genug. Andere wiederum lassen sich eher begeistern von einer Lust auf Zukunft, in der Ingenieurinnen und Ökonomen den CO2-Ausstoß mit Marktwirtschaft und neuen Technologien rasant reduzieren. Und während die Union noch rätselt, ob das wohl eine gute Idee ist, beherrscht Lindner die dazugehörige Erzählung von Vorsprung durch Technik inzwischen ziemlich gut.

Wer jung ist, nicht links, aber durchaus interessiert an einem lebenswerten Planten, landet schon allein mangels Alternativen schnell bei der FDP. Und auch in der Sozial- und Integrationspolitik trifft Lindner ein Gefühl vieler junger Menschen, doch eigentlich so viel mehr erreichen zu können, gäbe es nur etwas mehr Starthilfe, diesen kleinen Stupser, der häufig fehlt, wenn die falsche Postleitzahl oder ein Nachname mit Sonderzeichen auf dem Bewerbungsbogen stehen.

Gleiche Chancen durch bessere Bildung – ist noch kein Programm, aber ein einfacher Slogan. Und er verfängt bei jenen besonders gut, die Missstände in Schulen und Universitäten täglich frustrieren.

Das alles wäre allerdings, sagen wir, Brockhausbände vor die Generation TikTok – käme da nicht die neue Eigenständigkeit zum Tragen. Lindners Botschaften würden bei jungen Menschen kaum verfangen, nähme man ihn nur als Anhängsel der Union wahr. Als Armin Laschets jüngeren Bruder mit Instagramaccount.

Wer heute 18 oder 19 ist, erinnert sich in der Regel nicht an die gute alte liberale Zeit mit Weißwein, Bambus und Brüderle. Wie nachhaltig der Wahlerfolg der FDP bei dieser Generation ist, hängt entscheidend davon ab, wie gut sie in ihre neue Rolle im Parteiensystem hineinfindet. Eigenständigkeit kann man schließlich auch wieder verspielen: Etwa, wenn es bei zwei Koalitionsoptionen allzu schnell und forsch so wirkt, als wolle man nur eine davon.